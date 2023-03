Monheim/Daiting

Schwerverletzte Schüler: Mit Schritttempo wären die Unfälle nicht passiert

Wenn ein Bus mit Warnblinklicht an einer Haltestelle steht, dürfen Fahrzeuge in beiden Richtungen nur Schrittgeschwindigkeit fahren.

Plus Nach den zwei schweren Schulwegunfälle an Bushaltestellen kündigt die Polizei Sonderkontrollen an. Dabei steht ein Fehlverhalten im Fokus.

Von Wolfgang Widemann

Der schwere Verkehrsunfall am Donnerstag in Monheim hat es wieder einmal gezeigt: Wenn sich viele Kinder an einer Haltestelle neben der Straße tummeln und dort auch ein Bus steht, ist die Gefahr eines Unglücks groß. Deshalb sieht die Straßenverkehrsordnung für diese Situation strenge Regeln vor. Ist an dem Omnibus die Warnblinkanlage eingeschaltet, dürfen andere Fahrzeuge diesen Bereich nur mit Schrittgeschwindigkeit passieren - und zwar in beiden Richtungen. Darauf weist die Polizei nachdrücklich hin.

