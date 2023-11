Dreister Dieb plündert Kasse in Supermarkt

Ein Unbekannter hat während der Ladenöffnungszeit in einem Supermarkt in Wemding eine der Kassen aufgebrochen. Fahndung der Polizei.

Dreister geht es kaum: Ein Unbekannter hat am Mittwoch während der Ladenöffnungszeit eine Kasse in einem Supermarkt in Monheim aufgebrochen. Der Mann erbeutete Bargeld.

Nach Angaben der Polizei schlug der Täter um 19.40 Uhr, also kurz vor Geschäftsschluss, in dem Komplex an der Wemdinger Straße zu. Er ging an eine der Kassen, an denen sich in diesem Moment niemand befand, und brach mit einem Hebelwerkzeug den sogenannten Kasseneinsatz heraus. In diesem Befand sich eine hohe dreistellige Summe. Der Dieb flüchtete aus dem Gebäude.

Die Beschreibung des Täters in Monheim

Die Polizei startet sofort eine Fahndung, konnte aber den Verdächtigen nicht ausfindig machen. Der Mann wird so beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, circa 25 Jahre alt und schlank. Er hatte lockiges Haar, war im Gesicht glatt rasiert und trug keine Brille. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)