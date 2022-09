Monheim

vor 16 Min.

Energiesparen: In Monheim wird es jetzt früher dunkel

Der Torturm in Monheim wird nachts nicht mehr angestrahlt. So will die Stadt Energie sparen. Weitere Maßnahmen sind beschlossen.

Plus Die Stadt Monheim profitiert davon, dass bereits in viel in Nachhaltigkeit investiert worden ist. Dennoch wird es in der Stadt dunkler werden. Was im Jurabad geplant ist.

Von Barbara Wild

Wie kann die Stadt Monheim ihren Teil dazu beitragen, dass weniger Gas und Strom verbraucht wird? Wie in den Winter gehen und dabei das rechte Maß finden, wie auf der einen Seite Energiefresser abgestellt und zugleich Angebote und Standards für Bürger wie Mitarbeiter gehalten werden? Im nicht öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Dienstagabend haben die Monheimer Räte einen Plan des Stadtbauamtes verabschiedet und sich auf wichtige Punkte geeinigt. Weiterführende Maßnahmen werden aber noch geprüft.

