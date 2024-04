Monheim

vor 1 Min.

Große Kontrolle der Polizei auf der B2 bei Monheim

Plus Mehr als 30 Beamte überprüfen auf der Bundesstraße über 400 Fahrzeuge. Ein Schwarzfahrer fällt besonders auf.

Von Wolfgang Widemann

Mehr als ein Dutzend Polizeifahrzeuge stehen auf dem Parkplatz an der B2 nördlich von Monheim an der Grenze zu Mittelfranken. Beamte in neongelben Mänteln winken beinahe im Minutentakt mit der Kelle die Fahrer von Autos und Kleintransportern von der Bundesstraße in die Kontrollstelle, in der sich mehr als 30 Uniformierte tummeln. Bei der großen Aktion der Gesetzeshüter werden im Laufe des Mittwochs weit über 400 Fahrzeuge überprüft.

Im Einsatz sind Beamte der Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth und der Bereitschaftspolizei Eichstätt. Die Maßnahme dient aus Sicht der Kontrolleure zwei Zwecken. Zum einen wolle man die Sicherheit auf der Straße erhöhen, zum anderen werden Polizisten, die sich für die dritte Qualifikationsebene (Gehobener Dienst) beworben haben, einsatztaktisch ausgebildet. Dies erklären VPI-Leiter Ludwig Zausinger und Bereitschaftspolizei-Zugführer Markus Wächtler.

