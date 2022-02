Monheim

vor 31 Min.

Der Kindergarten-Neubau in Monheim ist jetzt in Betrieb

Freuen sich über den Kindergarten-Neubau, der nun in Monheim in Betrieb genommen wurde: (v.l.) Leiterin Susanne Utjesinovic, Stadtbaumeister Richard Meyer und Bürgermeister Günther Pfefferer.

Plus Die Kindergarten-Erweiterung in Monheim ist fast abgeschlossen. Die ersten Mädchen und Buben ziehen in die neuen Räume ein.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Monheim hat jetzt eines ihrer größten Projekte der jüngeren Vergangenheit abgeschlossen. Seit Anfang Februar ist der neue Kindergarten-Bau fertig. Nach dem Einzug der ersten Mädchen und Buben sollen die Räume jetzt nach und nach mit Leben erfüllt werden.

