Kunsthandwerk, Aktionen, Tag der offenen Tür: In Monheim ist am Sonntag viel los

In Monheim sind am Sonntag, 7. Mai, diverse Veranstaltungen geplant: ein Markt, Musik, Lesungen und Besichtigungen. Hier gibt es einen Überblick.

Die Stadt Monheim veranstaltet am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Mai, zusammen mit der ProGeMo (Vereinigung für Gewerbe und Handel in Monheim) von 11 bis 17 Uhr den Kunsthandwerkmarkt. Bei diesem präsentieren über 60 Aussteller ihre handgefertigten Erzeugnisse in der historischen Innenstadt.

Einige der Kunsthandwerker stellen vor Ort ihre Fertigkeiten zur Schau. Monheimer Geschäfte haben geöffnet und für Kinder stehen unter anderem ein Karussell und eine Hüpfburg bereit. Auch Künstler zeigen ihre Werke. Steinmetz und Bildhauer Helmuth Hampel aus Mertingen zeigt eine Auswahl seiner Skulpturen und Kalligraphien im Haus des Gastes. Im Kreuzwirt-Foyer stellt Kunstmaler Jonas Rosenwirth aus Weilheim seine Bilder aus.

Musikanten treten in Monheim im Kreuzwirt-Innenhof auf

Die Pfarr- und Stadtbücherei organisiert Im Kreuzwirt einen Bücherflohmarkt. Musik und Literatur gibt es im Kulturhof: Im Kreuzwirt-Innenhof spielen von 11 bis 17 Uhr verschiedene Musikanten live auf. Mit dabei sind das Jugendensemble sowie die Stadtkapelle Monheim, Eva Maria Kirschner, Manfred Hahn, die Daitinger Alphornbläser und Hans Löffler mit seiner Steirischen. Der Autorenclub Donau-Ries ist mit der "Roten Bank“ zu Gast. Regionale Autoren tragen in kurzen Lesungen ihre heiteren wie auch nachdenklichen Kurzgeschichten vor. Als regionale Autoren lesen am Marktsonntag: Harry Braun, Harald Metz, Petra Quaiser, Kerstin Jähne und Johann Enderle.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub führt bei einem ansässigen Händler eine Codier-Aktion für Fahrräder durch. Zudem gibt die AOK Fitness- und Gesundheitstipps rund ums Rad an. Die Krankenkasse hat ihr Apfelfahrrad dabei. Mit eigener Muskelkraft können Interessierte ihren Apfelsaft produzieren.

Auch die Tourist-Info der Stadt Monheim im Schindlerhaus ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das neue Prospektmaterial der Saison 2023 zum Radeln und Wandern sowie Führungs- und Freizeitangebote der Monheimer Alb, des Naturparks Altmühltal sowie des Ferienlands Donau-Ries und des Geoparks Ries sind dort erhältlich.

Kindertagesstätte und Trinkwasser-Hochbehälter können besichtigt werden

Im Rahmen des Marktes am Sonntag lädt die Stadt von 13 bis 17 Uhr in zwei ihrer Einrichtungen zu einem "Tag der offenen Tür": in der Kindertagesstätte und im Wasser-Hochbehälter Nord. Dabei sollen einmalige Einblicke hinter die Kulissen möglich sein. In der erweiterten Kita werden verschiedene Aktionen für Kinder angeboten. Mit Kaffee, Kuchen und etwas Herzhaftem ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Den Wasser-Hochbehälter Nord an der Nürnberger Straße - ein Millionenprojekt, das kürzlich fertig wurde - stellt im genannten Zeitraum das Team rund um Wassermeister Peter Müller vor. (AZ)