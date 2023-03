Mann hindert in Monheim Frau am Wegfahren mit seinem Auto

Ein Mann hindert eine Frau in einem Monheimer Ortsteil daran, mit ihrem Auto wegzufahren. Nun hat er eine Anzeige am Hals.

Ein 47-Jähriger hat eine Frau in einem Monheimer Ortsteil daran gehindert, mit ihrem Auto wegzufahren. Nach Angaben der Polizei bildete der Mann am Freitag um 12 Uhr eine Blockade mit seinem Pkw. So konnte die 40-jährige Anwohnerin mit ihrem Wagen nicht mehr auf die Fahrbahn. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge liegen die Hintergründe in privaten Differenzen. Die Beamten zeigten den Mann wegen Nötigung im Straßenverkehr an. (AZ)

