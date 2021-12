Randale auf Gelände von Waldkindergarten in Monheim

Ein erneutes Gelage auf dem Areal des Monheimer Waldkindergartens sorgt für Ärger. Die Polizei ermittelt.

Auf dem Gelände des Waldkindergartens an der Kölburger Straße in Monheim haben Unbekannte erneut randaliert. Nach dem Vorfall am vorangegangenen Wochenende kam es laut Polizei wieder zu Sachbeschädigungen.

Unbekannte randalierten am Waldkindergarten in Monheim

Offenbar nutzten den Gesetzeshütern zufolge mehrere Personen den Essensplatz der Kinder als "Saufplatz". Sie hinterließen zahlreiche leere Alkoholflaschen. Zusätzlich zerstörten sie durch rohe Gewalt zwei der Sitzbänke und rissen einen Desinfektionsmittelspender sowie eine Taschenlampe aus deren Halterungen. Für ein Lagerfeuer verwenden die ungebetenen Gäste vorhandenes Holz.

Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Lesen Sie dazu auch