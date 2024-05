Monheim

vor 52 Min.

Stadt Monheim muss Millionen-Schulden machen

Plus Die Stadt Monheim ist nicht mehr so finanzstark wie früher. Was die Kommune in diesem Jahr plant und wie das bezahlt werden soll. Das ist der Haushalt für 2024.

Von Thomas Unflath

Die Zeiten, in denen Kommunalpolitiker in der Region neidisch auf die finanzstarke Stadt Monheim blickten, scheinen vorbei zu sein. Die verschiedenen Belastungen und Herausforderungen wirken sich zunehmend auf den Haushaltsplan der Jura-Stadt aus – oder wie es Bürgermeister Günther Pfefferer ( CSU) ausdrückte: „Wir müssen den Gürtel künftig enger schnallen.“ Um den Finanzplan auszugleichen, ist eine weitere Neuverschuldung von über vier Millionen Euro vorgesehen, die möglichst nicht komplett ausgereizt werden soll.

Pfefferer ging bei der Verabschiedung des Etats auf die Krisen der Welt ein, die sich auch auf die Region auswirken würden. Einnahmen stagnierten, Ausgaben stiegen und: „Die Anforderungen, was Städte und Gemeinden leisten sollen, werden immer größer.“ Auch auf den Haushalt wirke sich das aus. Deshalb gelte nun: „Alles muss auf den Prüfstand.“ Es sei strikte Haushaltsdisziplin zu wahren. Hinzu komme, dass staatliche Fördergelder meist erst nach Abschluss eines Projekts fließen und die Kommune dies vorfinanzieren müsse. So stünden in Monheim aktuell noch rund zwei Millionen Euro an Zuschüssen aus.

