Stadtrat in Monheim: Künftig mehr Öffentlichkeit?

Plus Der frühere Stadtrat Josef Steinhart kritisiert eine mangelnde Transparenz der Arbeit des Gremiums im Monheim. Das soll nun besser werden.

"Mit Erschrecken" hat sich der langjährige Monheimer Stadtrat Josef Steinhart, der bei der Wahl 2020 nicht mehr kandidierte, als nun "normaler Bürger" an die Kommune gewendet. Steinhart sieht ein gravierendes Defizit bezüglich der Information der Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeiten des Stadtratsgremiums. Seine Vorwürfe formulierte Steinhart in einer Eingabe. Nun befassten sich die aktuellen Ratsmitglieder mit dem Thema und fassten einen Beschluss, der Verbesserungen mit sich bringen soll.