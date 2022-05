Stadtrat sieht keine Flutgefahr durch Steine in der Gailach

Plus Der Bach soll auf einem Abschnitt in Monheim saniert werden. Anlieger fürchten Überflutungen. Nun fasst der Stadtrat einen Beschluss.

Zum wiederholten Male befassten sich die Mitglieder des Monheimer Stadtrats mit der Sanierung der Gailach im betonierten Bereich und dem dort vorgesehenen Einbringen von sogenannten Störsteinen. Es hatte bekanntlich eine gewisse Verunsicherung bei Anliegern in Monheim gegeben, die einen erhöhten Wasserstand befürchteten.