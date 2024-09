TSV Monheim meistert den Auftakt bravourös

Der erste Wettkampf der neuen Saison ist für alle Teams besonders spannend. Bekannt ist nur die Kadermeldung des gegnerischen Teams und die Erfahrungswerte basieren auf der Vorsaison. Bei Neuzugängen kann daher nicht darauf zurückgegriffen werden, was zu spannenden Momenten führt. Dass die Monheimer Riege sich davon nicht beeindrucken lässt, zeigte ihr erster Saison-Wettkampf in der 2. Bundesliga Süd eindrucksvoll.

Mit einer guten Übung von Anton Bulka, die jedoch mit einem Sturz in der Abgangsbahn endete, starteten die Monheimer Turner in den Wettkampf. Nach drei weiteren Übungen, bei denen Julius Mayser kurzfristig den mit einer Blessur ausgefallenen Jakob Glück ersetzte, stand es nach dem Auftaktgerät Boden 6:6 unentschieden. Am nächsten Gerät, dem Pauschenpferd, bauten die Athleten aus der Jurastadt mit vier durchgeturnten Vorstellungen am Zittergerät die Führung bereits auf elf Scorepunkte aus. Besonders hervorzuheben sind die zehn Punkte, die Mannschaftskapitän Sascha Wilhelm, nach einer verpatzten Übung der italienischen Verstärkung der Kirchheimer, einfuhr.

Neuzugang Fabrice Szakal verletzt sich beim Abgang

Danach ging es an die Ringe, an denen der Italiener Filippo Castellaro mit dem Kraftelement namens Schwalbe zu überzeugen wusste. Jedoch gab es einen Wermutstropfen für die Monheimer. Der Chemnitzer Neuzugang, Fabrice Szakal, verletzte sich bei seinem Doppelsalto-Abgang am Knie und konnte daraufhin nicht mehr ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Somit ging es nach den ersten drei Geräten mit einer 30:9 Führung in die Pause für die Monheimer.

Nach dem zweiten Einturnen knüpften alle vier Turner auf der Seite des TSV Monheim an die Leistungen des ersten Durchgangs an und gewannen auch dank der taktischen Meisterleistung der beiden Trainer die Gerätepunkte am Sprung. Am Barren eröffneten Sascha Wilhelm und Steven Matteo, die zweite Verstärkung aus Italien, mit zwei soliden Übungen das Gerät. Den verletzten Fabrice ersetzte kurzfristig Jugendnationalturner Anton Bulka und wusste mit einer weiteren guten Vorstellung zu überzeugen. Der Routinier Nils Buchter musste am Ende seiner sonst starken Übung beide Hände auf den Boden setzen, fuhr aber trotzdem drei Punkte für sein Team ein. Zum Schluss stand das Königsgerät des Turnens an, das Reck. Dort wurde der Wettkampf mit guten Vorstellungen vollendet und die Monheimer Turner feierten ihren ersten Saisonsieg. Den Topscorertitel teilten sich Sascha Wilhelm und der Vfl-Athlet Marcus Bay mit jeweils 13 erturnten Scorepunkten.

Am nächsten Wochenende wartet der TSV Buttenwiesen zum Derby auf die Jurastädter. Wettkampfstart ist um 18 Uhr in der Stadthalle Monheim. Das Team des TSV Monheim freut sich bereits jetzt auf viele Zuschauende und eine gute Atmosphäre. (AZ)