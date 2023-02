Zigarettendiebe und Schwarzarbeit in Supermärkten

In Wemding fliegt eine Bande auf, die für eine Drittfirma Regale einräumt, aber einen Teil der Ware abzweigt. Wohl viele Fälle und ein weiterer Verdacht.

Eine Gruppe von Männern hat bei ihrer Arbeit in Supermärkten in Monheim und Wemding wohl systematisch Zigaretten gestohlen. Die Sache flog am Dienstag auf und bescherte den Behörden gleich einen weiteren Ermittlungserfolg. Bei dem geht es um Schwarzarbeit.

Der Filialleiter eines Geschäfts in Wemding bemerkte der Polizei zufolge am Vormittag, wie fünf Angestellte eines Sub-Subunternehmens, die eigentlich die Regale auffüllen sollten, in ein privates Auto vor dem Markt einen Sack einluden. Dieser war mit Zigarettenstangen in einem Gesamtwert von rund 1200 Euro gefüllt. Als der Marktleiter die Männer darauf ansprach, flüchtete der Hauptverdächtige. Diesen griff wenig später die zwischenzeitlich alarmierte Polizei auf. Der 26-Jährige konnte durch seinen pakistanischen Reisepass identifiziert werden, den er in seiner Unterhose versteckt hatte. Neben den Zigaretten, die das Quintett in Wemding gestohlen hatte, kamen in dem Pkw zahlreiche weitere Glimmstängel-Packungen zum Vorschein. Über die Herkunft konnte die Gruppe nach Angaben der Polizei "keine oder nur unglaubwürdige Erklärungen abgeben".

Die Beamten sprachen praktisch zeitgleich zu dem Vorfall in Monheim auch mit dem Leiter einer anderen Filiale der Supermarktkette in Monheim. Dort rannten bei dieser Gelegenheit vier weitere Wareneinräumer aus dem Gebäude und fuhren in einem Auto mit Münchner Kennzeichen davon und entkamen unerkannt.

Möglicherweise war die Diebesbande im Vorjahr auch in Harburg aktiv

Die Polizei geht aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse davon aus, dass der Großteil dieser Personen, die aus Afghanistan und Pakistan stammen, illegal bei der Drittfirma aus dem Raum München beschäftigt war. Ebenso haben die Gesetzeshüter Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine Bande handelt, die seit geraumer Zeit aktiv war. In verschiedenen Orten in Bayern laufen derzeit ebenfalls Ermittlungen. Möglicherweise, so erklärt Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion Donauwörth, haben die mutmaßlichen Serientäter im Vorjahr auch in Harburg zugeschlagen.

Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen des Verdachts des Bandendiebstahls, sondern auch wegen offensichtlicher Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und gegen das Sozialgesetzbuch 3. Die Donauwörther Dienststelle schaltete das zuständige Zollamt ein. (AZ, wwi)