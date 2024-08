Unbekannter beschädigt Motorrad in Tapfheim und macht sich aus dem Staub

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unfallflüchtigen, der am Samstag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr ein Motorrad wohl beim Rangieren umgestoßen und beschädigt hat. Wie die Polizei mitteilt, stand das Motorrad in der Dettenharter Straße. Im Verdacht steht der Fahrer eines silbernen Kleinwagens. Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei mit etwa 5000 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 bei der Polizeiinspektion Donauwörth melden. (AZ)

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tapfheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis