16,6 Hektar Ackerland sollen zum Solarpark werden

Plus Südlich des Weilers Königsbrunn will die Gemeinde Münster eine Freifläche für Photovoltaik ausweisen. Der Gemeinderat diskutierte Einwände und stimmte einhellig zu.

Die Gemeinde Münster ist ihrem Ziel, dem Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, ein Stück nähergekommen. Bekanntlich soll südlich von Münster auf einer Fläche von rund 16 Hektar eine circa 12,9 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen.

Das Projekt mit dem Namen „Solarpark Münster Neuhauserfeld“ wurde im März des vergangenen Jahres beschlossen. Der 16,6 Hektar große Geltungsbereich kurz vor dem Thierhauptener Ortsteil Königsbrunn ist momentan noch Ackerland und wird von der Staatsstraße 2381 durchquert. Die Module in aufgestellter Ausführung haben eine maximale Höhe von 3,20 Meter und eine Bodenfreiheit von 80 Zentimetern. Betreiber des Solarparks ist die Firma Südwerk.