Die Feuerwehr Münster ist gerüstet für den Ernstfall

Bei der Leistungsprüfung der Feuerwehr Münster gibt es keinen Grund zur Beanstandung. Sowohl in Praxis als auch beim Fachwissen überzeugen die Kameraden.

Zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Münster haben ihren hervorragenden Ausbildungsstand in den Grundlagen des Löschangriffes demonstriert. 17 Feuerwehrkräfte legten das Leistungsabzeichen von den Stufen 1 (Bronze) bis zur Stufe 6 (Gold-Rot) ab.

Die Wehr wählte die Variante 1: Hierbei wurde ein Außenangriff nachgestellt, bei dem die Wasserentnahme aus einem Oberflurhydranten erfolgte. Die Gruppen hatten dann zwischen 150 und 180 Sekunden Zeit, eine Verkehrsabsicherung zu erstellen und drei Strahlrohre in Stellung zu bringen. In Zusatzaufgaben wurde das Fachwissen im Bereich der Knotenkunde, Erste Hilfe, Gerätekunde und das Erkennen von Gefahrgutzeichen abverlangt. Die Gruppenführer sowie die Teilnehmer der Stufe 6 mussten einen Fragebogen beantworten. Des Weiteren musste zum Abschluss eine Saugleitung gekuppelt und bei dieser dann eine erfolgreiche Trockensaugprobe durchgeführt werden, was den beiden Gruppen bestens gelang.

Auch Münsters Bürgermeister Jürgen Raab macht sich vor Ort ein Bild

Die Schiedsrichter um Albert Mertl aus Sallach, Alexander Bendl aus Reimlingen und Kreisbrandmeister Gottfried Hackl aus Münster hatten keinen Grund zur Beanstandung – den zwei Gruppen gelang es, fehlerfrei zu arbeiten. Auch Bürgermeister Jürgen Raab sowie weitere Gemeindevertreter machten sich ein Bild vom Leistungsvermögen der örtlichen Feuerwehr und gratulierten zur abgelegten Prüfung. Kommandant Manuel Stangl zeigte sich sichtlich erfreut über den Erfolg seiner Mannschaft und dankte den Kameraden für das hohe Maß an Disziplin, dass diese an den vier angesetzten Übungen an den Tag legten. Den Ausbildern und dem Zweiten Kommandanten Thomas Meyr zollte er ebenfalls höchste Anerkennung zu diesem Ergebnis.

Stufe 1 (Bronze): Marius Weigl, Jonas Beck, Tobias Jakob, Jan Rosenberger, Teresa Werner, Constanze Heinrich.

Stufe 2 (Silber): Christoph Stuber, Marco Helfer.

Stufe 3 (Gold): Tobias Halbmeir.

Stufe 4 (Gold-Blau): Manuel Igelspacher, Patrick Rosenberger, Josef Halbmeir.

Stufe 5 (Gold-Grün): Christoph Braun, Norbert Kügle.