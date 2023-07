Dieb auf dem Sportplatz in Münster am Werk

Ein Unbekannter beschädigte ein Fahrrad massiv. Ist er auch für zwei Diebstähle verantwortlich?

In der Nacht vom Samstag, 22. Juli, auf Sonntag, 23. Juli, hat ein Unbekannter am Sportplatz in Münster ein dort abgestelltes Fahrrad massiv beschädigt. Wie die Polizei Rain mitteilt, war bereits am Mittwoch, 26. Juli, bekannt geworden, dass etwa im selben Zeitraum am selben Ort auch ein versperrtes Mountainbike und ein Smartphone gestohlen worden waren. Hinweise erbittet die PI Rain unter Telefon 09090/7007-0. (AZ)