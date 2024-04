Münster

vor 32 Min.

Vermögenshaushalt von Münster ist deutlich geringer als 2023

Plus Gewerbe- und Einkommenssteuer-Einnahmen entwickeln sich erfreulich. Allerdings sind die Schlüsselzuweisungen dramatisch gesunken.

Von Daniel Weigl

Der Gemeinderat Münster hat einstimmig den Haushalt 2024 verabschiedet. Daniel Escher, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Rain, gab den schon vor der Sitzung eine detaillierte Aufstellung über die finanzielle Lage und die Pläne der Gemeinde - die vorab bereits in einer Klausur gemeinsam erarbeitet wurden - mit an die Hand. Das Gesamtvolumen des Etats der 1285-Einwohner-Kommune beträgt demnach rund 4,2 Millionen Euro.

Der Verwaltungshaushalt fällt mit circa 2,8 Millionen Euro etwas höher aus, als im Vorjahr (2,6 Millionen Euro). Die größten Einnahmequellen sind hier die Gewerbesteuer mit 660.000 Euro, Zuschüsse in Höhe von rund 345.000 Euro und die Einkommensteuer in Höhe von 925.000 Euro. „Die höhere Einkommensteuer ist sehr erfreulich, das liegt auch an den vermehrten Zuzügen“, freut sich Bürgermeister Jürgen Raab. Auch die gestiegenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer (Vorjahr circa 440.000 Euro) spiegeln laut Raab, die gute Entwicklung der hiesigen Betriebe wider.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen