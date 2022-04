Münster

06:00 Uhr

Immer bunt und niemals gleich – die Osterkerzen aus Münster

Beate Oßwald ist seit 2006 für die Osterkerzen der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Münster zuständig.

Plus Die Osterkerzen der katholischen Kirche in Münster sehen jedes Jahr anders aus. Dafür ist seit mehr als einem Jahrzehnt Beate Oßwald zuständig.

Von Celine Theiss

Die Farben Blau und Gelb dominieren die diesjährige Osterkerze für die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Münster. In rotem Wachs zieren die christlichen Symbole Alpha und Omega sowie die Jahreszahl 2022 das Werk von Beate Oßwald. In mühsamer Handarbeit hat die 42-Jährige verschiedene Wachsplatten geschnitten, geformt und verstrichen, bis diese ein ansehnliches Gesamtkunstwerk ergeben haben. Doch diese Osterkerze ist nicht die Erste, die Beate Oßwald gestaltet hat.

