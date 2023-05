Mann wird wegen Fischwilderei angezeigt

Der 35-Jährige hatte widerrechtlich geangelt. Er war an einem Weiher bei Münster aufgefallen.

An einem Weiher in Münster fiel am Samstagmorgen ein Mann auf, der angelte. Im Rahmen einer Kontrolle stellte die Polizei dann fest, dass der 35-Jährige dazu keine Berechtigung hatte. Die Angel des Mannes wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Fischwilderei wurde erstattet. (AZ)