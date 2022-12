Münster bekommt Glasfasernetz

LEW TelNet erschließt die Gemeinde Münster. Option auf kostenfreien Hausanschluss wird bis Ende Dezember verlängert. Beteiligungsquote deutlich überschritten.

Deutlich mehr Haushalte und Betriebe, als es die Beteiligungsquote erfordert, haben sich bei der seit Oktober laufenden Vorvermarktung in Münster für einen kostenfreien Glasfaseranschluss in Form LEW Highspeed von entschieden. Die Firma LEW TelNet, das Telekommunikationsunternehmen der Lechwerke-Gruppe, wird fortan also die Gemeinde flächendeckend mit Glasfaser erschließen.

Jene Mindestbeteiligung sei erforderlich, da LEW die Investitionen in den Glasfaserausbau ausschließlich privatwirtschaftlich trage, erklärt LEW-Sprecher Ingo Butters mit. "Wir freuen uns über dieses positive Ergebnis.

"Ein Meilenstein" für die Gemeinde, sagt Bürgermeister Raab

Damit können wir den Glasfaserausbau in der Region nun weiter vorantreiben", sagt indes Jörg Steins, Geschäftsführer von LEW TelNet. "Damit auch Unentschlossene noch die Chance auf Anbindung an schnelles Internet haben, verlängern wir das Angebot für einen kostenfreien Glasfaserhausanschluss um einen Monat." Glasfaser sei "die Zukunft": Sie sei schnell, nachhaltig und habe "fast unbegrenzte Übertragungskapazität".

"Der Glasfaserausbau ist ein Meilenstein für unsere Gemeinde, und wir freuen uns, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger dafür entschieden haben. Schnelles Internet ist entscheidend für Beruf und Lernen und bietet hohe Lebensqualität durch die Teilhabe an digitalen Angeboten", betont auch Jürgen Raab, Bürgermeister der Gemeinde Münster, und rät: "Wer jetzt noch nicht den Glasfaserdienst gebucht hat, sollte nun noch die Option nutzen und sich den kostenfreien Hausanschluss sichern."

Kostenloser Glasfaserhausanschluss in Münster bis Jahresende möglich

Mit der Verlängerung der Vorvermarktungsphase in Münster bietet LEW nun noch bis 31. Dezember die Option für den Glasfaserhausanschluss zum Nulltarif an – jedoch ist die Buchung eines LEW-Highspeed-Produktes Voraussetzung. Danach fallen laut dem Unternehmen höhere Anschlussgebühren an: 399 Euro bis zum Abschluss der Bauarbeiten, danach deutlich mehr. Details zu den Angeboten und einen Verfügbarkeitscheck sowie die Möglichkeit zur Buchung finden Interessierte unter www.lew-highspeed.de.

Mit LEW Highspeed erhalten Haushalte und Betriebe eine zukunftssichere Internetanbindung und ebenso Telefonie und Fernsehen über Glasfaser. Durch die direkte Glasfaseranbindung stehen Produkte mit Übertragungskapazitäten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Das entspricht in etwa der zehn- bis 20-fachen Geschwindigkeit im Vergleich zur Verbindung über die bestehende Telefonleitung. Die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Münster werden nun bei LEW in den Ausbauplan der verschiedenen Glasfaserprojekte eingetaktet. Nach aktuellem Stand ist der Baustart für 2024 vorgesehen.