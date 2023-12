Münster

Münster plant eine rund 12,9 Hektar große Freiflächen-PV-Anlage

In Münster soll eine rund 12,9 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen.

Plus Die Gemeinde will ihren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten und hat dafür neben den geplanten Windrädern schon eine weitere Anlage in Aussicht.

Die Gemeinde Münster arbeitet weiter daran, ihren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu leisten. Neben den drei geplanten Windrädern im Forstgebiet Brand soll südlich von Münster auf einer Fläche von rund 16 Hektar eine circa 12,9 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen.

Für das Projekt mit dem Namen „Solarpark Münster Neuhauserfeld“ haben die Gemeinderäte einstimmig den Vorentwurf des Bebauungsplans und der dazugehörigen Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt. Der 16,6 Hektar große Geltungsbereich kurz vor dem Thierhauptener Ortsteil Königsbrunn ist momentan noch Ackerland und wird von der Staatsstraße 2381 durchquert. Die Module in aufgestellter Ausführung haben eine maximale Höhe von 3,20 Meter und eine Bodenfreiheit von 80 Zentimetern. Betreiber des Solarparks ist die Firma Südwerk. Die Gemeinde wurde beauftragt, die weiteren Verfahrensschritte hierzu einzuleiten.

