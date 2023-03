Münster

18:00 Uhr

Neues Windrad in Münster wird zum Bürger-Windrad

Plus Eines von fünf geplanten Windrädern im Lechgebiet soll eine Bürgeranlage werden. Anlieger können finanziell einsteigen – und die Gemeinde hat auch etwas davon.

Von Daniel Weigl Artikel anhören Shape

Fünf Windräder will die Firma Uhl zwischen Münster, Holzheim, Baar und Thierhaupten bauen. Eines davon wird voraussichtlich eine Bürgeranlage werden. Über eine Energiegenossenschaft können sich die Bürgerinnen und Bürger der anliegenden Gemeinden finanziell beteiligen und sollen so auch an der Energiewende vor ihrer Haustür mitverdienen können. Der Gemeinderat Münster hat das jetzt auf den Weg gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen