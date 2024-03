Münster

Mesner Felix Höfle hat ein besonderes Hobby: Seine Passion ist der Krippenbau

Mesner Felix Höfle ist stolz auf seine in Eigenregie über viele Jahre hinweg gebaute Passionskrippe, die bis Pfingsten in Münster zu sehen ist.

Plus Mesner Felix Höfle aus Münster baute auch eine Passionskrippe. Das hat mit einem besonderen Versprechen zu tun, das er einst gab.

Von Rosmarie Gumpp

Im vergangenen Jahr war es endlich so weit: Nach über sieben Jahren Bauzeit konnte Felix Höfle erstmals in der Pfarrkirche Peter und Paul in Münster seine Passionskrippe aufbauen, deren Ausmaß zwei Meter mal einen Meter ausmacht.

"Ich wollte etwas machen, was nicht alle haben", sagt Felix Höfle. Die Rundum-Krippe zeigt in 34 Szenen das Leben Jesu von seiner Verkündigung, seiner Geburt, seinem öffentlichen Auftreten und Wirken, seiner Verurteilung, seinen Kreuzestod bis hin zum Emmausgang am Ostermontag. 200 Menschenfiguren und 50 Tierfiguren bevölkern die selbst gebauten und selbst bemalten Häuser und Kulissen.

