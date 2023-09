Spritztour auf Motorrädern endet mit Anzeige

Mit Motorrädern eine Runde um die Baggerseen fahren? Das bringt zwei Männern nahe Münster eine Anzeige ein.

Die Polizei hat bei Münster drei Männer bei einer illegalen Spritztour mit ihren Motorrädern erwischt. Laut Pressebericht waren die Fahrer am Sonntagabend mit ihren Motocross-Maschinen an den Baggerseen unterwegs. Zwei der drei Männer fielen dabei auf.

Beamte der Inspektion Rain trafen die drei Fahrer am Badeufer des "Dorfweihers" und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass an zwei der drei Maschinen tatsächlich keine Kfz-Kennzeichen angebracht waren. Dabei handelte es sich um die Fahrzeuge eines 20-Jährigen und eines 21-Jährigen. Einer der beiden jungen Männer stammt aus dem Landkreis Augsburg, der andere aus dem Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg.

Die Polizei zeigte die beiden Fahrer, deren Motorräder nicht angemeldet waren, nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz an. Eine Häufung solcher Vergehen kann die Inspektion Rain auf Nachfrage unserer Redaktion nicht bestätigen. (AZ)

