Temposünder rast bei Münster in Radarmessung

Der Fahrer hatte reichlich Gas gegeben auf der Staatsstraße 2381. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt 100 Stundenkilometer. Da lag er deutlich drüber.

Satte 50 Stundenkilometer zu schnell war ein Fahrer auf der Staatsstraße 2381 zwischen Münster und Thierhaupten unterwegs, als ihn die Polizei Rain im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle erwischte. Wie die Beamten mitteilen, geriet der Temposünder am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr in die Radarmessung. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt maximal 100 Stundenkilometer, der Mann aber fuhr Tempo 152. Ihn erwarten unter anderem Fahrverbot, Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld. (AZ)