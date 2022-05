Überbreites Gerät: Zwei Fahrzeuge kollidieren

In einer Kurve nahe Münster streifen sich zwei Fahrzeuge. Dabei wird ein Autofahrer leicht verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Freitagvormittag auf der Staatsstraße 2047 zwischen Holzheim und Gut Sulz (Gemeinde Münster). Ein überbreites landwirtschaftliches Gerät, der nach Hessen überführt werden sollte, streifte in einer leichten Kurve ein entgegenkommendes Auto, so teilt die Polizei mit. Durch die Kollision wurden die Seitenscheibe des Pkws beschädigt und der Fahrer durch die umherfliegenden Splitter leicht im Gesicht verletzt.

Da der verantwortliche Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges für die Überführungsfahrt nach Hessen zudem keine Genehmigung vorweisen konnte, musste dieses vor Ort demontiert und mittels einer Speditionsfirma überführt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt an die 15.000 Euro. (AZ)