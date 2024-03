Unbekannter stiehlt Geld aus einem Eierautomaten

In Münster im südlichen Donau-Ries-Kreis hat ein Dieb sein Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag in Münster die Kasse eines Eierautomaten geknackt. Der steht in der Hauptstraße. Das Zugangsfach zum Münzeinwurf war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Der Täter hebelte das Schloss auf und stahl die Auffangschale für die Münzen mit etwa 30 Euro Bargeld. Die Inspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)