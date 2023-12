Unbekannter zersticht Reifen eines Firmenwagens

Als eine 26-Jährige nach zwei Tagen zu ihrem abgestellten Firmenauto zurückkommt, sind dessen vordere Reifen zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise

Zwei Reifen eines Autos sind zwischen 2. und 4. Dezember zerstochen worden. Laut Polizei hatte eine 26-Jährige ihren Firmenwagen vor einem Anwesen in einer Wochenendsiedlung in Münster geparkt. In diesem Zeitraum wurden durch einen Unbekannten die vorderen Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 entgegen. (AZ)