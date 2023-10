Unfall bei Gut Hemerten: Drei Menschen werden leicht verletzt

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß bei Gut Hemerten leicht verletzt worden.

Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos bei Gut Hemerten sind am Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Demnach sind zwei Autos gegen 8.55 Uhr nach einem Vorfahrtsverstoß zusammengeprallt. In der Folge des Zusammenstoßes schleuderte mindestens eines der Autos in ein angrenzendes Feld. Genauere Informationen zum Unfallhergang konnte die Polizeiinspektion Rain noch nicht geben. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. (lrs)