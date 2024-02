Nachruf

vor 51 Min.

"Die Donauwörther Zeit war sein Leben": Pater Anton Karg ist gestorben

Plus Pater Karg war in Donauwörth ein bekannter Mann. Er leitete lange die Realschule Heilig Kreuz und war als "Bergpfarrer" unterwegs. Nun ist er mit 90 Jahren gestorben.

Von Thomas Hilgendorf

Pater Anton Karg ist tot. Der in und um Donauwörth bekannte Geistliche, der knapp 20 Jahre die damalige Knabenrealschule Heilig Kreuz führte, ist im Alter von 90 Jahren im Eichstätter Ortsteil Rebdorf gestorben. Karg wurde am 10. Mai 1933 in Hainsberg geboren und wuchs mit zehn Geschwistern - sechs Brüdern und vier Schwestern - auf. Nach dem Abitur trat er dem Orden der Herz-Jesu-Missionare bei. Wie sein Bruder Leodegar beschreibt, hätten die Ordensbrüder Anton Karg bereits in der Schulzeit stark geprägt. Die Noviziatszeit verbrachte Karg in Kärnten. Das Theologiestudium absolvierte er in Innsbruck, wo er schließlich 1959 auch zum Priester geweiht wurde.

Bald darauf kam Karg in das Donauwörther Kloster Heilig Kreuz. Die Stadt sei Karg rasch zur Heimat geworden, erinnert sich sein Bruder: "Die Donauwörther Zeit war sein Leben." Neben verschiedenen Aufgaben sowohl im Kloster als auch im Internat war der Geistliche nahezu 40 Jahre als Lehrer für die Fächer Englisch und katholische Religionslehre an der Realschule Heilig Kreuz tätig - zwischen 1976 und 1998 lenkte er zudem als Leiter die Geschicke „seiner“ Schule sowie des Internats.

