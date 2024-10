Ohne Führerschein auf Probefahrt: Polizei stoppt Autofahrer

Ein Mann hat in Donauwörth am späten Sonntagabend eine Probefahrt mit einem Auto unternommen, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Eine Streifenbesatzung der Polizei hielt den Pkw bei einer Verkehrskontrolle um 22.35 Uhr in der Augsburger Straße an. Der 44-Jährige gestand sofort, keine Fahrerlaubnis zu haben.

Es habe sich um eine Probefahrt im Rahmen eines Autoverkaufsangebots gehandelt, erklärte der Mann. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren. Auch der Besitzer des Wagens, der auf dem Beifahrersitz saß, wurde vor Ort angezeigt, da er den 44-Jährigen möglicherweise zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermächtigt hatte. Ob der Pkw im Anschluss verkauft wurde, ist nicht bekannt. (AZ)