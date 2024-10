Neue DHL-Packstation an Bahnhof in Donauwörth

In Donauwörth gibt es eine neue DHL-Packstation. Die Anlage auf dem Gelände des Bahnhofs verfügt über 107 Fächer. Die Station ist dem Unternehmen zufolge an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich. Unabhängig davon können Kunden bereits freigemachte Pakete auch ihrem Paketzusteller mitgeben. Über Packstationen können rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist per Internet unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App, die die Belange rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. (AZ)