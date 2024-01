Donauwörth

vor 32 Min.

Sie wollen verzaubern: Bald öffnet ein neuer Blumenladen in der Innenstadt

Plus Zwei Floristinnen wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. In Kürze öffnen die beiden "Blumen-Hexen" ihr Geschäft in der Donauwörther Innenstadt.

Von Katrin Reif Artikel anhören Shape

Noch hat der Griff an der Eingangstür die Form einer Breze. Vor Jahren war in dem hübschen gelben Häuschen in der Donauwörther Sonnenstraße eine Bäckerei. In der einen oder anderen Ecke erkennt man noch den urigen Stil der 70er, zum Beispiel an den rostbraunen Steinfliesen. Die beiden neuen Mieterinnen des kleinen Ladens halten stolz ein Foto der Bäckerei Kaiser in die Höhe. Ein kleines bisschen des alten Charmes wollen sie erhalten, die Blumen-Hexen.

Nach und nach nimmt der baldige Blumenladen mit den großen Fensterfronten Gestalt an. Ein Tresen aus Paletten entsteht, ein Echtholztisch mit Bank strahlt schon etwas Gemütlichkeit aus. “Seit heute haben wir Internet!” , freut sich Eva Eigenberger. Sie und ihre Freundin und Geschäftspartnerin Anja Käser fiebern der Eröffnung entgegen. Eigenberger kommt aus Allmannshofen, ihre Kollegin aus Druisheim. Die beiden strahlen Vorfreude aus - und vielleicht auch ein wenig Nervosität. Schließlich sind von der Idee eines eigenen Blumenladens bis zur Eröffnung am 1. Februar nur etwa zwei Monate vergangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen