Auf den „Stockwiesen“ in Gansheim kann es ein Neubaugebiet geben

Der Ortsteil Gansheim stand im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderats-Sitzung – genauer gesagt die „Stockwiesen“ am südwestlichen Rand des Dorfes. Dort könnten, wenn es nach dem Willen des Gemeinderates geht, in den kommenden Jahren bis zu 28 Bauparzellen entstehen. Nach dem „Marksfeld“ in Graisbach, dem „Griesfeld“ in Marxheim und dem „Schachenfeld“ in Neuhausen könnte man damit in einem vierten Ortsteil ein Angebot an Bauwillige machen.

