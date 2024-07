Oberndorf hebt Gebühren für Mittagsbetreuung an: Neues Stufenmodell beschlossen

Wenn in zwei Jahren der gesetzliche Kinder-Betreuungsanspruch greift, wird sich auch in Oberndorf viel ändern. Bürgermeister Franz Moll hofft, dass die Gemeindekasse dann entlastet wird. Bis dahin will man aber nicht warten, summiert sich das Defizit für die Mittagsbetreuung doch von Jahr zu Jahr. 114.000 Euro schoss die Gemeinde 2022 für die Einrichtung hinzu, in diesem Jahr ist eine Finanzierungslücke von knapp 155.000 Euro prognostiziert. Jetzt hat der Gemeinderat an der Gebührenschraube gedreht.

