Harald Münzinger bleibt Obermeister der Fleischerinnung

Metzgermeister Harald Münzinger aus Harburg-Mauren ist zum fünften Mal zum Obermeister der Fleischerinnung Nordschwaben gewählt worden. Sein Stellvertreter Siegfried Dehm aus Oettingen wurde ebenfalls im Amt bestätigt. Im neunköpfigen Vorstand gibt es allerdings zwei neue Gesichter.

Die beiden Metzgermeister Benedikt Klein aus Dillingen und Christian Götz aus Wallerstein wurden einstimmig gewählt. Die Fleischerinnung sieht sich laut einer Pressemitteilung für die kommenden Jahre gut aufgestellt. In seinem Bericht stellte Münzinger die verschiedenen Aktivitäten der Innung vor. Für die Mitgliedsbetriebe sei die Gewinnung fähiger Nachwuchskräfte von großer Bedeutung. „Wir haben im vergangenen Jahr alles darangesetzt, dass wir jungen Menschen für unsere Berufe in der Produktion, aber auch im Verkauf und dem Catering begeistern können“, sagte er. Allerdings sei es nicht einfach, die positiven Aspekte des Metzgerberufes hervorzuheben.

VR-Leberkäs-Simulator beim Berufswegekompass

Die Innung geht daher neue Wege und hat bei der Fit for Job in Höchstädt erstmals einen VR-Leberkäs-Simulator eingesetzt. Mit einer VR-Brille können Jugendliche erleben, wie Leberkäse hergestellt wird und können auch sehen, was passiert, wenn wichtige Zutaten, wie zum Beispiel Stangeneis, vergessen werden. Der Simulator wurde zusammen mit dem Bayerischen Landesinnungsverband entwickelt. „Der Ansturm und das Interesse am VR-Leberkäs-Simulator war riesig“, freute sich Münzinger, er kommt nun auch am Berufswegekompass am 19. Oktober in Harburg zum Einsatz.

Die Jahresrechnung 2023 zeigte das solide Wirtschaften in der Innung. „Es wurde investiert, wo es nötig ist und mit spitzem Stift gerechnet, wo Einsparungen möglich sind“, so Christoph Schweyer, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben. In diesem Sinne wies auch der Haushaltsplan 2024 keine überraschenden Positionen auf und wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Erfreulich zeigte sich die aktuelle Situation bei den Nachwuchskräften. Die Berufsschule BS II Augsburg berichtet, dass es dieses Jahr im ersten Lehrjahr elf Fleischer- und zehn Verkäufer-Azubis im Fleischerhandwerk gibt. Dazu kommen noch vier Jugendliche, die direkt mit dem zweiten Ausbildungsjahr gestartet sind. Somit sind jetzt im zweiten Ausbildungsjahr 18 Metzger-Azubis in zwei Klassen.

„Diese Zahlen sind sehr erfreulich,“ betonte Obermeister Münzinger, „aber wir werden dran bleiben und weiterhin für unsere Berufe werben.“ Positiv ist laut der Pressemitteilung auch, dass die Quereinsteiger ins 2. Ausbildungsjahr durchweg über die Mittlere Reife verfügen. In der Zukunft will die Innung die Fachkräftegewinnung weiter vorantreiben. Ebenso steht im Fokus, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt darauf hingewiesen wird, dass in den Betrieben der Fleischerinnung Nordschwaben regionale Produkte nach besten heimischen Rezepten verarbeitet werden. „Unsere Produktion ist transparent und unsere Kundinnen und Kunden können sich sicher sein, dass die Tiere, die wir verarbeiten, gut gehalten und auch ernährt wurden“, betont Münzinger.