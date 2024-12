Alkohol am Lenker: Schlangenlinien verraten Radfahrer

Wegen Schlangenlinien und wegen des Telefons am Ohr ist ein 32-jähriger Fahrradfahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Der 32-Jährige radelte am Sonntagvormittag im Niederschönenfelder Ortsteil Feldheim den Tränkweg entlang. Die Beamten bemerkten seine auffallende Fahrweise und hielten den Mann auf dem Rad an.

Nach Angaben der Polizei, ging von dem Radfahrer ein deutlicher Alkoholgeruch aus. Zudem seien die Augen des 32-Jährigen stark gerötet und seine Pupillenreaktion deutlich eingeschränkt gewesen, was auf die Einnahme von Betäubungsmitteln schließen lässt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,00 Promille. Aufgrund der vorausgegangenen Ausfallerscheinungen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und führten diese in den Räumen der Polizeiinspektion Rain durch. (AZ)