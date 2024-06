Betrunkener ignoriert Sperrung und befährt überschwemmte Straße

Mit einem Pegel von mehr als 1 Promille rauscht ein Autofahrer durch einen halben Meter hohe Überschwemmungen - und bleibt liegen.

Ein 34-Jähriger fuhr laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr mit seinem Auto von Rain kommend in Rrichtung Marxheim. Die Staatsstraße 2047 war auf Höhe Niederschönenfeld aufgrund des Hochwassers gesperrt. Der Man missachtete die Sperrung und fuhr in den überfluteten Straßenteil, wo die Wasserhöhe bei rund 0,5 Metern lag. Sein Pkw blieb daraufhin liegen.

Die anschließend eintreffende Polizeistreife stellte beim Fahrer Alkoholgeruch fest und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus Donauwörth verbracht und ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Aufgrund des Hochwassers konnte das Fahrzeug bis Sonntagnachmittag noch nicht geborgen werden. (AZ)