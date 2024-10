Fahrraddiebstahl in Niederschönenfeld

In der Niederschönenfelder Bürgermeister-Hafner-Straße wurde am Donnerstagmorgen zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr ein Fahrrad gestohlen. Das neuwertige, dunkelgraue Mountainbike der Marke Cube wurde mit einem herkömmlichen Zahlenschloss an die Bank der Bushaltestelle gesperrt. Die Polizeidienststelle in Rain nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer 09090/7007-0 entgegen. (AZ)

