Konzert in Klosterkirche bietet imposantes Hörerlebnis

Mit den festlichen Klängen eines der wohl bekanntesten Orgelwerke, Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge in d-Moll“, hat das Kirchenkonzert in der vollbesetzten Klosterkirche Mariae Himmelfahrt in Niederschönenfeld begonnen. Florian Luderschmid als Initiator, Motivator und engagierter Dirigent verstand es einmal mehr, zusammen mit der Chorgemeinschaft Niederschönenfeld-Feldheim, Mitgliedern des Universitätschores Regensburg sowie dem Campus-Amoenus-Orchester mit Mendelssohns 42. Psalm, der „Wie der Hirsch schreit“ und Carl Maria von Webers „Missa sancta Nr. 1“, der sogenannten „Freischützmesse“, ein erhebendes und niveauvolles Konzert zu gestalten.

