Niederschönenfeld

19.07.2022

Leuchtende Klänge in der Wallfahrtskirche Niederschönenfeld

Plus Organist Christian Schmitt und Trompeter Markus Mester erwiesen sich als "Magier" und verzauberten ihr Publikum. Sie spielten klangschöne Kompositionen formvollendet.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein meisterlich gespieltes Konzert in der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Niederschönenfeld, Erfrischung für Leib und Seele an einem Sonntagnachmittag in gleißender Sonne, flirrender Luft über den Feldern. Glücklich, wer im Schatten der Allee zur Kirche parken darf, um in verlockender Kühle "festlichen Klängen für Orgel und Trompete" lauschen zu dürfen. Die vielköpfigen Besucher erwartete ein wunderbares Erleben: wie Musik den dunkelbarock ausgestalteten Kirchenraum in einen Ort strahlenden Glücklichseins verwandelte.

