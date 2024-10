Monumentale Kompositionen in der Klosterkirche Niederschönenfeld

Der Freundeskreis der historischen Orgel Niederschönenfeld lädt zu zwei monumentalen Musikwerken in die ehemalige Klosterkirche ein. Es findet statt am Samstag, 12. Oktober, um 18 Uhr. Aufgeführt werden die Missa sancta Nr. 1 („Freischützmesse“) von Carl Maria von Weber und die Psalmvertonung „Wie der Hirsch schreiet“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Die Freischützmesse, der im Mittelpunkt des KirchenChorKonzertes, wurde 1818 anlässlich des Namenstages des Königs Friedrich August I. von Sachsen komponiert. Sie ist eines von Webers nahezu unbekannten Werken und wird wegen der zeitlichen und inhaltlichen Nähe zum im gleichen Jahr komponierten Freischütz gelegentlich als „Freischütz-Messe“ bezeichnet. Sie wurde 1818 in der katholischen Dresdner Hofkirche unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt.

Im weiteren führt die Chorgemeinschaft Niederschönenfeld-Feldheim-Regensburg den Psalm 42, „Wie der Hirsch schreit“ von Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Mendelssohns Vertonung des 42. Psalms entstand größtenteils 1837 während seiner Hochzeitsreise. Robert Schumann urteilte, das Werk sei „die höchste Stufe, die Mendelssohn als Kirchenkomponist, ja die neuere Kirchenmusik überhaupt, erreicht hat“. Florian Luderschmid, musikalischer „Spiritus Rector“ der Chorgemeinschaft, hat neben seiner beruflichen Herausforderung, der er als Regierungspräsident von Oberfranken gerecht werden muss, die Zeit gefunden um diese beiden monumentalen Werke der Romantik mit Chor, Solisten und dem Orchester einzustudieren.

Florian Luderschmid tritt auch al Organist auf

Zwei Orgelwerke, die Toccata und Fuge in D Moll von Johann Sebastian Bach auf der restaurierten Prescher Orgel sowie dessen Praeludium in Es Dur auf der neuen Schreier-Orgel wird Florian Luderschmid zu Beginn des Konzerts und zwischen den beiden geistlichen Chorwerken interpretieren.

Der Freundeskreis der Orgel in Niederschönenfeld lädt ganz herzlich zum Besuch des Konzerts ein. Der Eintitt beträgt auch in diesem Jahr wieder € 15,00 und ist an der Abendkasse zu entrichten. Eine frühe Anreise empfielt sich. Die Freiwillige Feuerwehr Niederschönenfeld regelt den Verkehr und das Parken. (AZ)