Auto kracht gegen Traktor: Fahrer steht unter Alkohol

Auf der Straße zwischen Mertingen und Oberndorf passiert ein Unfall. Der Schaden ist hoch und ein Beteiligter hat mächtig Ärger am Hals.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am frühen Sonntagabend auf der Staatsstraße zwischen Mertingen und Oberndorf ereignet. Für einen Beteiligten hat die Karambolage zusätzlich ein unerfreuliches Nachspiel in Form eines Strafverfahrens. Grund: Der Mann stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss.

Das Unglück geschah gegen 17.45 Uhr. Folgendes trug sich laut ersten Erkenntnissen zu: Ein war 19-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Staatsstraße in Richtung Oberndorf unterwegs. Hinter ihm befanden sich zwei Pkw. Der junge Mann bog nach links auf einen Feldweg ab. Zeitgleich überholte ein ebenfalls aus Mertingen kommender 54-Jähriger mit seinem Auto die Fahrzeugkolonne. Hierbei nahm er den abbiegenden Schlepper zu spät wahr und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Sachschaden bei dem Unfall summiert sich auf über 30.000 Euro

Der Pkw prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen den linken vorderen Reifen des Traktors. Anschließend geriet der Pkw ins Schleudern, kam nach rechts ins Bankett und streifte dort einen Baum, ehe der Wagen stehenblieb. Der 54-Jährige, sein Beifahrer und der Traktorfahrer blieben bei dem Verkehrsunfall augenscheinlich unverletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Den Schaden an der Zugmaschine beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro. Am Baum und Bankett dürfte der Sachschaden bei rund 1000 Euro liegen.

Ein Beteiligter des Unfalls nahe Oberndorf riecht nach Alkohol

Als die Beamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der 54-Jährige leichte nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,64 Promille. Deshalb stellten die Gesetzeshüter den Führerschein des Mannes sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Oberndorf und Mertingen waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden ab, leiteten den Verkehr um und räumten die Straße frei. (AZ)