Oberndorf

15:04 Uhr

Beim Kindermusical in Oberndorf ging es um das große Glück

Plus Der Jugendchor Cantiamo führte unter Chorleiterin Anne-Kathrin Abel ein bemerkenswertes Stück von Kindern für Kinder auf. Warum die Mädchen damit tosenden Applaus ernteten.

Einen umjubelten Auftritt absolvierten die Sängerinnen des Oberndorfer Jugendchores Cantiamo mit dem Kindermusical "Komm, wir finden einen Schatz". Nach wochenlangen Proben hatten sich die jungen Mädchen zusammen mit ihrer Chorleiterin Anne-Kathrin Abel etwas Besonderes vorgenommen: Sie führten das Bühnenstück nach dem bekannten Janosch-Buch und mit Musik von Regina Frerich auf. Vor rund 250 Gästen war das Lampenfieber bei den kleinen Künstlerinnen natürlich groß. Doch unter der professionellen und äußerst sympathischen Führung ihrer Chorleiterin war davon während der Aufführung nichts zu spüren.

In liebevoll gestalteten Kostümen spielten und sangen sich die Mädchen zwischen fünf und 13 Jahren in die Herzen der Zuschauer. Die zwei Erzählerinnen Lea Plentinger und Selina Füger trugen die eigentliche Geschichte vor, während der Chor und die einzelnen Schauspieler die Handlung zum Leben erweckten. Der kleine Bär (Emma Vinke) und der kleine Tiger (Luica Lohley) machen sich auf den Weg, um an den verschiedenen Orten das große Glück in Form eines Schatzes zu suchen.

