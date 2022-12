Benefizkonzert mit Nick Ferretti in Schloss Oberndorf

Plus Bei einem Benefizkonzert in Oberndorf wird Geld für das Projekt "1000 Schulen für unsere Welt" gesammelt. Musik von Soul Train Music reißt Publikum mit.

Die Kerzen auf den Leuchtern flackerten, das Feuer brannte gemütlich im Kamin und verbreitete eine romantische Weihnachtsatmosphäre in Schloss Oberndorf. Dieses öffnete seine Tore an diesem Abend für ein Benefizkonzert. Hausherrin Marie Palczynski und Landrat Stefan Rößle begrüßten mit Witz und Humor die anwesenden Gäste. Neben dem Musikgenuss stand das Wohl vieler Kinder im Vordergrund.