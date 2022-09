Bürgermedaillenträger Alois Müller wird 95 Jahre

Einer der bekanntesten und verdientesten Oberndorfer wird am 3. Oktober 95 Jahre alt. Alois Müller kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken.

Der Oberndorfer Alois Müller feiert am Montag, 3. Oktober, seinen 95. Geburtstag. Im Dorf ist er nur als der "Koiser Luis" bekannt: Ein Mann, der wie kein anderer über die Geschichte Oberndorfs während des gesamten 20. Jahrhunderts Bescheid weiß. Wenn Müller ins Erzählen kommt, wird man in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt: Er erinnert sich noch an Ereignisse aus der Zeit vor dem II. Weltkrieg so detailliert, als wären sie erst gestern passiert.

Müller wäre gerne Schreiner geworden, musste aber seine Lehre zu Beginn der 1940er-Jahre abbrechen, um zu Hause die Landwirtschaft zu führen, da sein älterer Bruder zur Wehrmacht eingezogen worden war. Zwei seiner Brüder sind im Osten gefallen. Er selbst sollte zwar noch im Jahr 1945 an die Front, aber das rasche Ende des Krieges bewahrte ihn vor dem Kampfeinsatz.

Er ist mittlerweile vierfacher Urgroßvater

Als die Amerikaner in Oberndorf einrückten, gehörte er zu denjenigen, die am Kirchturm die weiße Fahne anbringen wollten, aber von SS-Soldaten gehindert wurden. Nachdem sein Vater 1945 gestorben war, musste der 18-jährige Alois den elterlichen Hof allein bewirtschaften. Er sollte seinen Hof zu einem stattlichen Anwesen ausbauen.

1954 heiratete er seine Marlies. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, vier Enkel und vier Urenkel hervor. Alois Müller, inzwischen seit 32 Jahren Witwer, sah es sein Leben lang als seine Pflicht an, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. So ist er seit Jugendjahren Mitglied der Oberndorfer Feuerwehr und gehörte im Jahr 1947 zu den Wiedergründungsmitgliedern des Männergesangvereins. Dort sang er über 70 Jahre lang aktiv, war Fähnrich, Kassenwart und "Mädchen für alles".

Das personifizierte Oberndorfer Heimatmuseum

Seine größte Leidenschaft aber war immer das Sammeln von Gegenständen der Zeitgeschichte. Er hat das Heimatmuseum in den 70er-Jahren aufgebaut und reich bestückt, war Gründungsmitglied des Heimatvereins und ist bis heute der rührige Museumswart und damit wohl der älteste in Bayern. Zu jedem Gegenstand im Museum kennt er die passende Anekdote.

Von 1974 bis 1991 arbeitete Müller neben der Landwirtschaft als Gemeindearbeiter. Seine Tätigkeit als Gemeindediener übte er sogar bis 2008 aus. Nebenbei war er über Jahrzehnte Feldgeschworener und Mitglied der Kirchenverwaltung.

Für seine vielfältigen Verdienste um die Gemeinde wurde er 1994 mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet und vom MGV und dem Heimatverein zum Ehrenmitglied ernannt. Müller schaut heute mit großer Dankbarkeit auf sein Leben zurück. Auch wenn ihm das Gehen mittlerweile schwerfällt, so ist er doch mehrmals am Tag in Bewegung: Er dreht mit dem Fahrrad seine Runden durchs Dorf oder trifft sich im Oberndorfer Ried an einem Feldstadel auf einen Ratsch. (AZ)