Dieb klaut Tasche aus Auto in Oberndorf

Ein Dieb hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Tasche aus einem nicht abgesperrten Auto in Oberndorf geklaut. Der Diebstahl ereignete sich während einem Musikfestival in Oberndorf. In der entwendeten Rewe-Einkaufstasche befanden sich zwei Lederjacken mit sogenannten „Patches“ (Aufnähern), eine Brille und drei Eintrittskarten für die gleiche Veranstaltung im kommenden Jahr. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt laut Polizei etwa 800 Euro. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 melden. (AZ)