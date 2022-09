Oberndorf

Dorfladen in Oberndorf hat erstmals eine positive Bilanz

Plus Die Verantwortlichen des Dorfladens in Oberndorf legen die neuesten Zahlen vor und betonen den sozialen Aspekt. Jetzt auch ein Azubi im Geschäft.

Von Helmut Bissinger

Die Begeisterung ist dem Vernehmen nach so groß wie am ersten Tag, die Beschäftigten des Dorfladens in Oberndorf stehen mit Leidenschaft hinter dem Projekt – und die Verbraucher am Ort honorieren dies mit einer regen Frequenz. "Nach zwei Anfangsjahren mit Verlusten ist die Jahresbilanz nun positiv", sagt Maria Wagner, die in der Betreibergesellschaft dafür zuständig ist, "dass der Laden läuft".

