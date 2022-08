Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Oberndorf

In Oberndorf sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Verursacher des Unfalls war ein junger Mann aus dem Kreis Augsburg.

Ein junger Autofahrer hat am Donnerstag in Oberndorf einen schwereren Verkehrsunfall verursacht. Drei Verletzte und zwei Pkw mit Totalschaden sind die Bilanz.

Das Unglück passierte gegen 17 Uhr auf der Mertinger Straße. Der Ablauf war nach ersten Erkenntnissen der Polizei so: Ein 19-Jähriger aus dem angrenzenden Landkreis Augsburg war in Richtung Ortsmitte unterwegs, aus noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer auf die Gegenspur. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto, in dem eine 27-Jährige und ihre Schwester, 23, aus dem Kreis Neu-Ulm saßen. Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw des 19-Jährigen rückwärts auf den Gehweg geschleudert wurde. Das Fahrzeug mit den beiden Frauen wurde auf den gegenüberliegenden Gehweg katapultiert und krachte dort gegen einen Zaun. An beiden Wagen lösten die Airbags aus.

Verursacher des Unfalls in Oberndorf wird mit Rettungshubschrauber in Klinikum geflogen

Weil bei dem Verursacher schwere innere Verletzungen nicht auszuschließen waren, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt geflogen. Die 27-Jährige brach sich vermutlich das Schlüsselbein und erlitt diverse Prellungen sowie ein Schleudertrauma. Ihre Beifahrerin kam wohl mit einem Schleudertrauma davon. Der Rettungsdienst brachte die Schwestern in die Krankenhäuser nach Donauwörth beziehungsweise Neuburg.

Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr mit etwa 30 Kräften vor Ort. Die Unfallstelle liegt nur wenige Meter vom Gerätehaus entfernt. Die Feuerwehrleute leisteten nach Auskunft von Kommandant Bernhard Gayr Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. (AZ)